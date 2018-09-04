سامسونغ تعلن عن هاتفها القابل للطي قريبًا (فيديو)

أعلن مدير قطاع الهواتف الذكية بشركة سامسونغ، دي جيه كوه، عن اقتراب إعلان الشركة عن هاتفها الأول القابل للطي، وسيجري ذلك خلال فعاليات مؤتمر الشركة السنوي للمطورين بحلول نوفمبر المقبل، وفقًا لما صرح به كوه لشبكة CNBC الإخبارية.

وأشار كوه إلى أن تأخر الكشف عن الهاتف المنتظر يرجع إلى مدى تعقيد تصميمه وعملية تصنيعه وإنتاجه، كما أنه لم يعلن عن الموعد الرسمي لطرح الهاتف في الأسواق للمستخدمين، وهو ما قد يتأخر حدوثه حتى العام المقبل.

وكانت سامسونغ قد أطلقت نموذجًا تجريبيًا للجهاز في 2012، وأشار كوه إلى أن التركيز الرئيس سيكون على عنصر إبهار للمستخدمين عند استخدام الجهاز لأول مرة، وأن يعرفوا أن خلاصة خبرات سامسونغ تم تقديمها لهم في هذا الجهاز.

ويعتبر سوق الهواتف والأجهزة الذكية القابلة للطي مازال يحبو، فالعديد من الشركات مثل لينوفو ومايكروسوفت حاولت الدخول إليه، ولكن لم تلاقِ رواجًا، كما أن “إل جي” تجهز لجهاز ستطلقه يحمل الفكرة نفسها قريبًا.