أحدث تسريبات حول هواتف آيفون الجديدة (صور)

كشفت مجموعة صور مسربة أهم التفاصيل حول تصميم الأجهزة الجديدة لشركة أبل.

ونشر موقع “9to5mac” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورًا مسربة لأجهزة أبل الجديدة من هواتف آيفون، وكذلك ساعتها المنتظرة “Apple Watch Series 4”.

ونشر الموقع الصور المسربة تحت اسم آيفون XS، وهي تسمية تقوم بها شركة أبل عند إطلاق إصدار يحمل تحديثات داخلية دون تحديثات في التصميم، وفقًا لما نشره موقع “بيزنس إنسايدر” الإخباري.

وبخصوص ساعة “أبل”، فإن التصميم الخاص بالساعة الجديدة ملفت للانتباه؛ لأنه يظهر كيف قللت الشركة مساحة حواف الشاشة بشكل كبير، واستغلت تلك المساحات في زيادة حجم الشاشة نفسها، لتقدم مساحة أكبر للرؤية والاستخدام أمام أصابعك، وهذا ما توقعته العديد من التقارير منذ مطلع العام الحالي.

يُذكر أن شركة أبل كانت قد أرسلت دعوات حفلها المنتظر إلى الصحفيين ووسائل الإعلام، كالعادة في نفس التوقيت من كل عام، إذ سيُقام في قاعة ستيف جوبز يوم 12 من شهر أيلول/سبتمبر، والمتوقع أن يشهد الحفل إطلاق مجموعة من منتجات أبل، وعلى رأسها هاتف آيفون لهذا العام.