أبل تطلق هواتف جديدة.. تعرف على الموعد والمواصفات (صورة)

أرسلت شركة أبل دعوات حفلها المنتظر إلى الصحفيين ووسائل الإعلام، كالعادة في نفس التوقيت من كل عام، حيث سيُقام في قاعة ستيف جوبز يوم 12 سبتمبر، والمتوقع أن يشهد إطلاق مجموعة من منتجات أبل، وعلى رأسها هاتف آيفون لهذا العام.

واستحوذت دائرة ذهبية على تصميم الدعوة، والتي تشير إلى أن الهاتف القادم قد يأتي ضمن ألوانه اللون الذهبي المفضل لعدد كبير من المستخدمين حول العالم، إلى جانب أن الدعوة حملت عبارة Gather Around أو تجمعوا حوله، في إشارة إلى وجود تحديثات جديدة ستقدمها الشركة لجهاز مساعدها المنزلي HomePod.

وكشفت تقارير تقنية عن جزء من أسرار هواتف آيفون القادمة هذا العام، حيث تؤكد أن هناك ثلاثة إصدارات جديدة ستصل الأسواق، ولكنها لن تكون متطابقة في المواصفات والتصميم، بل سيكون هناك العديد من الاختلافات فيما بينها.

وأوضح تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ الإخبارية، أن إصدارين من الآيفون الجديد سيحملان شاشة من نوع OLED والثالث سيكون محملًا بشاشة LCD وهو الإصدار الأرخص، بينما ستواجه أبل تحديًا كبيرًا في تسمية الإصدارات الثلاثة.

وذهبت التوقعات إلى أن تكون هواتف هذا العام هي من سلسلة الـ”S”، أي أن بعضها سيحمل في تسميته هذا الحرف باعتبار أن الشركة هذا العام ستركز بشكل أكبر على التحديثات الداخلية أكثر من التركيز على التصميم، بعد تقديمها تصميمًا جديدًا كليًا بصحبة آيفون إكس العام الماضي.

أما على مستوى الإمكانيات، فأشار التقرير إلى أن التركيز سيكون على إمكانيات التصوير، فالإصدار الجديد كليًا من آيفون إكس ذو شاشة بحجم 5.8 بوصة والإصدار الكبير بشاشته الـ 6.5 بوصة سيحملان كاميرا خلفية مزدوجة، بينما الإصدار الأرخص سيحمل كاميرا واحدة فقط على جانبه الخلفي.

وأكدت بلومبيرغ صحة التوقعات التي تقول إن أبل هذا العام ستتطرق إلى تقديم ميزة تشغيل شريحتين في نفس الوقت، في أحد إصدارات هاتفها في بعض المناطق من العالم.

ونشر المحلل المالي مينج تشي كيو، مدير شركة KGI Securities، توقعاته إلى المستثمرين حول هواتف آيفون 2018، والتي يتوقع بأنها ستفتقر إلى دعم تشغيل قلم أبل الذكي Apple Pencil، معللًا ذلك بأنه يرى أن القلم لن يقدم تجربة جيدة للمستخدمين، ولن يحسن من تجربتهم المعتادة مع هواتف آيفون.