“أبل” الأمريكية تكشف زيف متاجر “بيم” المقربة من أردوغان

في ضربة جديدة لدعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مقاطعة المنتجات الأمريكية، قالت شركة “آبل“، إن سلسلة متاجر ” بيم ” التركية، تبيع ملحقات مزيفة لهواتف آيفون، مستغلة علامتها التجارية، بالرغم من تأكيد الجانب التركي أنها أصلية ومرخصة؛ الأمر الذي دفع الشركة لتقديم بلاغ ضد سلسلة بيم، التي يمتلكها رجال أعمال مقربون من أردوغان.

وبحسب خبر جريدة جمهوريت التركية، سبق وأرسل محامو الشركة الأمريكية في تركيا بلاغًا لسلسلة متاجر “بيم” في 7 مايو 2018، موضحين أنه تبين بعد فحص دقيق، أن المنتجات التي يتم بيعها في فروع ” بيم” وعليها العلامة التجارية الخاصة بشركة آبل، مزيفة، ولم يتم إنتاجها من قبل آبل أو أحد مصانعها.

وطالبت في نهاية البلاغ، السلسلة الأشهر في الأناضول، بالوقف الفوري لبيع المنتجات، والكشف عن مصدر التوريد لهذه المنتجات المزيفة، وتسليم المنتجات المقلدة إليها فورًا، ودعت القائمين عليها بتقديم تعهد بأن لا يتكرر استغلال اسم “آبل” للترويج لمنتجات مزيفة.

وكانت ” بيم” التركية لبيع الأجهزة الإلكترونية بالتجزئة، استغلت دعوة الرئيس أردوغان لمقاطعة المنتجات الأمريكية وذكره على وجه الخصوص هواتف “آيفون”، وأعلنت وقف بيع منتجات هواتف آيفون الأمريكية في فروعها، وقالت في بيان: عملاءنا الكرام؛ لقد تم وقف بيع منتج “آيفون 6″ الموجود على الإعلانات التسويقية، بدءًا من تاريخ 17/8/2018

وهو ما شككت فيه صحيفة “جمهوريت”، وأكدت أن السبب الحقيقي وراء القرار، هو رفع شركة آبل دعوى قضائية ضد سلسلة متاجر بيم؛ لوقف مبيعات آيفون.