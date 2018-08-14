ثغرة في أجهزة “أمازون إيكو” تسمح بالتنصت على محادثاتك الخاصة

كشف عدد من خبراء الأمن السيبراني وجود ثغرة في أنظمة جهاز “أمازون إيكو”، من شأنها أن تسمح للقراصنة بالتنصت سرًا على محادثات المستخدمين.

وشرح باحثو شركة “تينسنت” الصينية للتكنولوجيا، كيف يمكن للقراصنة اختراق السماعات الذكية واستخدامها للوصول إلى أجهزة إيكو الأخرى.

ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، وبعد عدة أشهر من البحث، نجح الباحثون في اختراق نظام أمازون إيكو، وإجبار الجهاز على التنصت على مستخدميه.

وقال الخبراء:”عند نجاح الهجوم، يمكن التحكم في سماعة أمازون إيكو الذكية للتنصت، وإرسال البيانات الصوتية عبر الشبكة إلى المهاجم”.

واخترق الباحثون برنامج Home Audio Daemon ، الذي يستخدمه الجهاز للتواصل مع أجهزة إيكو على شبكة الواي فاي، للتحكم في مكبرات الصوت، الأمر الذي مكنهم من تسجيل المحادثات سرًا، أو إذاعة أصوات عشوائية.

وتعد تلك المرة الأولى التي يتعرّف فيها الباحثون على ثغرة أمنية كبيرة في السماعة الذكية الشهيرة، لكن الشركة تقول إن الطريقة التي استخدمها الباحثون معقدة جدًا، ويصعب على القراصنة استخدامها.

وأبلغ الباحثون شركة أمازون بالثغرة، حيث أصدرت الشركة حلًا للمشكلة في تحديثها الأخير.