إعلانات “نوت 9” المسربة تكشف عن ميزة جديدة لقلم “S Pen” (صور)

تستمر سلسلة التسريبات المتلاحقة قبيل إطلاق هاتف “سامسونغ” المنتظر “غلاكسي نوت 9″، حيث نشر موقع WinFuture.de صورًا جديدة عبارة عن مواد ترويجية للهاتف، توضح بعض أهم المزايا والإمكانات التي سيقدمها فور إطلاقه لمستخدميه.

ووفقًا للتسريبات التي نقلها موقع “أندرويد أند مي”، فإن “قلم S Pen سيأتي مع نوت 9 بميزة الاتصال بتقنية البلوتوث”، كما أكد العديد من التقارير السابقة.

وحسب الموقع، “سيحمل الهاتف نفسه تقنية Samsung Dex، بحيث يمكن للمستخدم أن يتابع ما يقوم به على هاتفه، لكن مع الاستمتاع بشاشة كبيرة، من خلال توصيل نوت 9 بأي شاشة ذكية بوصلة USB التقليدية، دون الحاجة إلى جهاز Dex التقليدي، وذلك سيشكل طفرة في تجربة المستخدمين مع هواتفهم”.

وجاءت إحدى الصور المسربة بمعلومات حول إمكانيات الهاتف مثل، أنه سيصل في صورة إصدارين، أحدهما بذاكرة عشوائية 6 غيغابايت وذاكرة داخلية 128 غيغابايت، والثانية 8 غيغابايت للذاكرة العشوائية، و512 غيغابايت كذاكرة داخلية.

أما عن أسعار الهاتف، فإن التسريبات تقول إنه “سيتراوح بين 1200 دولار و1400 دولار، ليكون بذلك أعلى سعرًا من إصدار هاتف الشركة غلاكسي S9 بلس بذاكرة 256 غيغابايت، الذي يبلغ 960 دولارًا، وكذلك سيفوق هاتف أبل آيفون إكس الذي يبلغ سعر أعلى إصدار منه 1250 دولارًا”.

من المنتظر أن تكشف “سامسونغ” عن الهاتف الجديد، في حفل تقيمه غدًا الخميس، الذي تشير التوقعات إلى أنه سيشهد الكشف عن العديد من الأجهزة الأخرى، مثل، سماعة ذكية وساعة ذكية جديدة تحمل اسم Galaxy Watch، لتكون الأولى ضمن تلك العائلة، لتحل محل خط ساعات الشركة Samsung Gear S.