الاتحاد الأوروبي يعيد فتح ملف “الشاحن الموحد” للهواتف

أعلنت المفوضة الأوروبية للمنافسة مارغريث فيستاغير استعادتها للملف الخاص بتصنيع شاحن موحد لكل الأجهزة النقالة، بعد فشل المصنعين في تحقيق ذلك منذ حوالي 10 سنوات حسب الموقع الاقتصادي الفرنسي “لي إيكو”.

واعتبرت فيستاغير أنه :”بالنظر إلى التقدم غير المقنع لهذه المبادرة الطوعية، قررت المفوضية إطلاق دراسة تأثير لتقييم مزايا وعيوب مختلف الاحتمالات”.

وكان البرلمان الأوروبي قد أقر سنة 2014 بشكل نهائي، توجيهات تنص على ضرورة عمل الأجهزة الإلكترونية المصرح بها في الاتحاد الأوروبي بواسطة شاحن عالمي موحد في أفق سنة 2017، لحماية البيئة و خدمة المستهلك.

وحذر الخبراء من كارثة بيئية قد تسببها المكونات غير المتجانسة، الموجودة في النفايات الإلكترونية المقدرة بـ 51 ألف طن سنويا.

وتم الإعلان سنة 2017 عن بعض التقدم في هذا المجال، لكنه ظل غير كاف بالنسبة لمتطلبات الاتحاد.

وبدأت دراسة الشاحن الموحد منذ 2009، بعد اتفاق بين المفوضية الأوروبية وأهم مصنعي الهاتف النقال في العالم على جعل الهواتف كلها متوافقة مع شاحن موحد.