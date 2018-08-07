السودان يسعى إلى تطبيق معايير الطيران المدني الخاصة بالاتحاد الأوروبي

قال المتحدث باسم هيئة الطيران المدني السودانية، محمد الحافظ عبدالرحيم، اليوم الثلاثاء، إن الخرطوم تتفاوض مع الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران؛ لتطبيق المعايير الخاصة بالاتحاد الأوروبي.

وأضاف عبدالرحيم أن السودان أحرز تقدمًا في السجل الدولي لسلامة الطيران المدني بإحرازه لمعدلات أكثر من 75% من جانب منظمة الطيران المدني الدولي “إيكاوا”، بحسب تدقيق أجرته مؤخرًا، ومنشور على موقعها الإلكتروني، وفق الأناضول.

وفي عام 2014، صُنفت الخطوط الجوية السودانية ضمن أسوأ 22 خطوط طيران عالمية، وفقًا للمؤشر العالمي لأفضل خطوط الطيران العالمية.

وكانت وكالات أنباء تداولت، مؤخرًا، قائمة محدثة لـ”اللائحة السوداء” تضم ثلاث دول عربية يحظر على الناقلات الجوية المسجلة فيها استخدام الأجواء الأوروبية.

وتضم اللائحة المحدثة كلًا من السودان وليبيا وجيبوتي، ويبلغ عدد شركات الطيران المذكورة في اللائحة 21 شركة تتبع الدول الثلاث، بما فيها ناقلاتها الوطنية.

وقلل عبدالرحيم من “اللائحة السوداء” لشركات الطيران المحظورة في الاتحاد الأوروبي، وبينها شركات الطيران العاملة في السودان.

وقال: إن “اللائحة، التي تصدرها الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي، هي عبارة عن تجديد يتم للقائمة سنويًا”.

وأشار عبدالرحيم إلى عدم وجود شركات طيران سودانية تعمل على تسيير رحلات إلى دول الاتحاد الأوروبي.