ارتفاع الجنيه السوداني أمام الدولار بتعاملات الأسواق “الموازية”

ارتفعت قيمة الجنيه السوداني، اليوم الثلاثاء، أمام سلة العملات الأجنبية في تعاملات الأسواق الموازية (السوداء)، بدعم من تذبذب وفرة سيولة العملة المحلية.

وقال متعاملون مع الأسواق الموازية، إن تراجعًا طرأ على سعر صرف الدولار إلى 43 جنيهًا في السوق الموازية، بالعاصمة الخرطوم.

وشهدت أسواق العملات الأجنبية في السودان، ارتفاعًا كبيرًا في أسعار صرف النقد الأجنبي، خاصة الدولار، الذي سجل سعره، الأحد الماضي، 48 جنيهًا.

وأرجع متعاملون أسباب التراجع، إلى وجود شح للسيولة في الأسواق المحلية، إلى جانب إرهاصات عودة ضخ نفط جنوب السودان، الشهر المقبل.

وأدت إجراءات نفذها مصرف السودان المركزي، بخفض معروض النقد المحلي في الأسواق المحلية، إلى تحسن أسعار الصرف.

ويوليو/تموز الماضي، اتفقت السودان ودولة الجنوب على التحضير لاستئناف مرور نفط الأخيرة عبر الأراضي السودانية.

ويعاني السودان منذ انفصال الجنوب عام 2011، ندرة في النقد الأجنبي؛ لفقدانه ثلاثة أرباع موارده النفطية، وتساوي 80 % من موارد النقد الأجنبي.