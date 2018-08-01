مبيعات “غالاكسي S9” تخذل توقعات “سامسونغ”

أظهرت تقارير الأرباح الفصلية لشركة “سامسونغ” تراجعًا في المعدل التراكمي للأرباح نسبته 4 في المئة، إذ حققت مبيعات قدرها 52.1 مليار دولار، وأرباحًا تشغيلية قدرها 13.3 مليار دولار، خلال الفترة من أبريل/نيسان حتى يونيو/حزيران من العام الجاري.

وأشارت الشركة إلى أن أرباحها خذلت توقعاتها، نظرًا إلى ضعف مبيعات قطاع هواتفها وقطاع الشاشات، خاصة أنها قد وصفت مبيعات هاتفها الأحدث “غلاكسي S9” بأنها بطيئة نوعًا ما، وفقًا لما نشره موقع “ذا ڤيرج” التقني.

وتتلاقى هذ النتائج مع توقعات الخبراء بأن تكون أرباح “S9” الأسوأ في عائلة هواتف الشركة منذ أرباح “S3” في العام 2012.

ويرجع الانخفاض الملحوظ في مبيعات شاشاتها وخاصة شاشات “OLED” المرنة نتيجة نقص الطلب عليها، كما كانت الحال مع هاتف “آيفون إكس” من “أبل”، لكن الشركة الكورية الجنوبية تتوقع أن يزدهر الطلب على تلك الشاشات خلال النصف الثاني من العام الجاري مع اقتراب تشغيل خطوط إنتاج هاتف “آيفون” الجديدة لعام 2018. وستستخدم “أبل” شاشات “سامسونغ” في هاتفين من هواتفها الجديدة، وفقًا للتوقعات.

على الرغم من المبيعات الهائلة لتلفزيوناتها خاصة في موسم الكأس العالم، إلا أن قطاع الشرائح الإلكترونية مازال يحتفظ بنصيب الأسد من أرباح “سامسونغ”، والتي أشارت إلى أن قطاع مستشعراتها للتصوير في نمو ملحوظ نتيجة اعتماد الشركات الصينية عليها لتقديم مزايا الكاميرات الثنائية في هواتفها.