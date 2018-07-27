شاهد بالفيديو.. أول شاشة هاتف غير قابلة للكسر من “سامسونغ”

نشرت شركة “سامسونغ” فيديو ترويجي لشاشة هاتف جديدة قامت بتطويرها بحيث يمكنها أن تتحمل الخدش وتقاوم الكسر، فهي مغطاة بطبقة من البلاستيك بدلاً من الزجاج التقليدي، ما أكسب الشاشة درجة أعلى من المرونة والانسيابية والمقاومة للكسر.

وأكدت سامسونغ -وفقًا لما نشره موقع “فينتشربيت”- أن شركة Underwater Labs، التي تتعامل معها الحكومة الأمريكية لاختبار الكفاءة والأداء، اختبرت الشاشة بشكل أكثر علمية وفي ظروف قاسية، ما يثبت مدى متانة وجودة الشاشة الجديدة.

ووفقًا لنتائج الاختبارات، فإن الشاشة يمكنها أن تتحمل 26 عملية سقوط من ارتفاعات تتراوح بين 1.2 متر و1.8 متر، وكذلك التجمد عند درجة حرارة 32 تحت الصفر، وكل ذلك دون أي أضرار في تكوين وشكل الشاشة.

ويعتبر السر وراء ذلك هو أن الشاشة الجديدة ليست مغطاة بالزجاج كالمعتاد، وانما تم استبدال الطبقة الزجاجية بطبقة بلاستيكية، لتصبح الشاشة أقرب إلى شاشة الحماية التي تلصقها على شاشة هاتفك الذكي.

وعلى الرغم من كل تلك المزايا، فإن سامسونغ أشارت إلى أن الشاشة الجديدة لن يمكنها التواجد في الهواتف الرائدة ذات الأداء المتطور مثل سلاسل هواتف سامسونغ جلاكسي اس و جلاكسي نوت، حيث سيقتصر وجود الشاشات الجديدة على متن الأجهزة التي لا يلتفت مستخدميها لجودة عالية بالصورة والألوان مثل أجهزة الألعاب المحمولة والأجهزة المحمولة العسكرية للاتصالات والأجهزة اللوحية المخصصة للتعليم.