شاهد ألوان هاتف سامسونغ “نوت 9” (صورة)

نشر المدون التقني ايڤان بلاس عبر حسابه على “تويتر” صورة جديدة مسربة لهاتف سامسونغ اللوحي المنتظر جلاكسي نوت 9، تعرض ألوان الجهاز المتوقعة، وهي ثلاثة البني والأسود والأزرق.

وفقًا لما نشره موقع “أندرويد أند مي”، فإن الهاتف الجديد سيحمل ألوانًا مميزة تختلف عن الأسود والأبيض والرمادي المعتادين، فهذا العام سيأتي الهاتف بخيار لوني البني والأزرق، واللذين سينعكسان بألوانهما على القلم الذكي S Pen، ففي الخيار البني سيكون القلم بنفس اللون، بينما الإصدار الأزرق سيكون قلمه بلونين الأزرق والأصفر.

وأثبتت الصورة صحة التسريبات حول تصميم الهاتف من حيث موضع بصمة الإصبع أسفل الكاميرا الخلفية المزدوجة، وكذلك الكاميرا الأمامية المزدوجة، بالإضافة إلى احتفاظ الهاتف بنفس تصميم سابقه نوت 8.

كما أوضح بعض المطورين على منتدى المطورين الشهير XDA أن كود تشغيل جهاز سامسونغ جلاكسي تاب S4 يثبت أن قلم S PEN سيأتي بميزة تشغيل الموسيقى وطريقة لالتقاط الصور عن بعد، بالإضافة إلى إمكانية فتح قفل الشاشة، كذلك توصلوا إلى أن سامسونغ ستتيح للمستخدمين تخصيص مهام معينة يمكن إتمامها عبر الضغط مرة أو اثنتين على الزر الموجود في القلم.