تعرّف على أغلى هاتف مستعمل في العالم

أظهر تقرير جديد نشرته شركة B-Stock أن هاتف “آيفون x” يعد أغلى هاتف مستعمل في العالم، حيث ما زال محتفظًا بنسبة 85% من سعره الأصلي.

وأشار تقرير نشره موقع “ماشبل” التقني إلى أن تلك النسبة تفوق السعر السابق لأحدث هواتف آيفون، والتي كانت تحتفظ بحد أقصى بنسبة 65% من السعر الأصلي، إضافة إلى أن نسبة 85% تعد أعلى من نسبة احتفاظ أي هاتف مستعمل بقيمته على مدار تاريخ صناعة الهواتف الذكية بنسبة حوالي 25%.

وتعد تلك النسبة بمثابة إشارة جيدة لمالكي “آيفون x” أن نقودهم التي دفعوها مقابل شراء هذا الهاتف ما زالت محتفظة بقيمتها، في حين أن تلك الأخبار تعد بشرى غير سارة لمن يرغبون في الدخول ضمن مستخدمي أبل، إلا أنهم على الأقل لن يحتاجوا لدفع 1000 دولار كاملة للحصول على هاتف من أبل بمواصفات جديدة.

ووفق التقرير فإن العوامل التي ساهمت في احتفاظ الهاتف بجزء كبير من قيمته بعد عام كامل من وصوله للأسواق هو أنه أول هاتف من أبل جاء بتصميم مختلف منذ بداية ظهور عائلة آيفون في 2008، إضافة إلى أن العديد من التقارير أكدت أن الشركة لن تُطلق هواتف بنفس جودة تصنيع “آيفون x” مرة أخرى، ما سيجعل الهاتف مطلوبًا لفترة طويلة، وذلك سيدعم احتفاظه بقيمته.