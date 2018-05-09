“يوتيوب” يختبر ميزة عرض شاشة داخل شاشة على أندرويد

بدأت شبكة “يوتيوب” للفيديوهات في تجربة تقديم ميزة Picture-in-Picture والتي تسمح للمستخدمين أن يقوموا بتشغيل فيديو ومشاهدته في جانب الشاشة، بينما يمكنهم استخدام تطبيقات أخرى خارج يوتيوب.

كانت هذه الميزة متوافرة مع وصول إصدار أندرويد أوريو لهواتف المستخدمين بشكل رسمي، ولكن يوتيوب وصلت إلى مستخدميه من المشتركين في خدمة YouTube Red والتي تتيح للمستخدمين مجموعة من المزايا المختلفة مقابل 9.99 دولار شهريًا، ومن أهمها إمكانية مشاهدة الفيديوهات دون إعلانات، وفقًا لما نشره موقع ذا ڤيرج التقني.

وأوضح تقرير نشره موقع “أندرويد بوليس” أن هذه الميزة وصلت لمستخدمي هواتف أندرويد في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن لم يكن هناك أي تصريحات رسمية من جانب “يوتيوب” حول إمكانية توافر تلك الميزة للمستخدمين في أي دولة أخرى.

وتتوافر ميزة شاشة داخل شاشة على أجهزة “آيباد” ولكن ليست لجميع التطبيقات، فعلى مستوى يوتيوب يمكن للمستخدم تصغير شاشة عرض الفيديو ومتابعة البحث والتصفح داخل التطبيق نفسه، ولكنها غير متاحة مع استخدام تطبيقات أخرى.

وأوضحت التجربة الأولية الميزة على “أندرويد” أن تلك الميزة متاحة على بعض الفيديوهات فقط، مع منح صناع المحتوى من أصحاب القنوات على الخدمة إمكانية أن يرفضوا إتاحة تلك الميزة عند مشاهدة فيديوهاتهم.