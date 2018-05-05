“HTC” تستعين بقطع من “آيفون” قديم للترويج لمؤتمرها المقبل (صورة)

نشرت شركة “HTC” التايوانية المصنعة للهواتف الذكية صورة تسويقية لمؤتمرها الجديد، المرجح أن تطلق من خلاله هاتفها الجديد “HTC U12″، وعلى الرغم من تحمس المستخدمين لوصول الهاتف الجديد، إلا أن الصورة التسويقية كانت تحمل سرًا غريبًا.

وكما تشاهد في الصورة، فإن خلفية تاريخ المؤتمر 23 أيار/مايو 2018 ستجد مجموعة من المكونات الداخلية لهاتف ذكي، وقد لاحظ أحد الصحفيين أن تلك الأجزاء خاصة بهاتف “أبل” “آيفون 6″، وهو ما أثار حيرة الصحفي وكذلك جميع عشاق هواتف الشركة التايوانية.

وتأكدت ادعاءات الصحفي من خلال الرجوع إلى صورة كان قد نشرها فريق “iFixit”، المتخصص في فك وصيانة الهواتف والأجهزة الإلكترونية الذكية، لهاتف “أبل” من قبل، بحيث يثبت ذلك أن بالفعل “HTC” استخدمت صورة لتلك المكونات في صورتها التسويقية لمؤتمرها المقبل.

الغريب في الأمر أنه حتى الآن لم يصدر بيان رسمي يوضح حقيقة الأمر من داخل الشركة التايوانية، وما إذا كان الأمر مقصودًا أم أنه خطأ فادح غير مقصود.