“أبل” تعترف بمشاكل في ميكروفونات هواتف آيفون

اعترفت شركة “أبل” بمشكلة غريبة واجهت مستخدمي هواتف آيفون 7 و7 بلس.

وتعاني تلك الهواتف من أنه بمجرد حصولها على تحديث نظام تشغيلها iOS 11.3، تواجهها مشكلة في عدم عمل ميكروفونات الأجهزة بشكل طبيعي.

ووفقًا لما نشره موقع إنجادجيت التقني، فإن المستخدمين يواجهون مشكلة في إجراء اتصالات تلفونية، وكذلك في تسجيل ملاحظات صوتية وعند إجراء مكالمات عبر خدمة الفيديو FaceTime، كما أن بعضهم شكا من أن مساعد أبل الذكي “سيري” لا يعمل أبدًا.

وأوضح التقرير أن موقع “ملك رامورز” التقني حصل على صورة من مستند أرسلته أبل، الأسبوع الماضي، إلى مقدمي خدمات الصيانة المعتمدين من جانب الشركة توضح لهم كيفية التعامل مع تلك المشكلة في حال صادفتهم، في حين أن أبل لم تعلن المشكلة رسميًا على الملأ.

وتوضح تلك المستندات أنه على مقدم خدمة الصيانة أن يقوم في البداية بفصل جميع أجهزة البلوتوث المتصلة بهاتف المستخدم، وفي حال لم يُفد هذا الحل، عليه أن يقوم بإجراء اختبار صوتي، فإن ظهر أمام مقدم الخدمة أن الهاتف لا يدعم استخدام أو توصيل أي جهاز به فإنه لابد من تصليحه، حتى وإن كان الجهاز خارج فترة الضمان، وإذا عجز تمامًا عن حلها عليه تصعيد المشكلة إلى أحد الموظفين رفيعي المستوى بخدمة دعم المستخدمين في أبل Apple Care.

وأوضح التقرير أن تطرق مستند أبل إلى مسألة الضمان يشير إلى أن المشكلة التي تحدث تعكس أن التحديث الأخير الخاص بنظام تشغيل آيفون تسبب بعطل بمكونات عمل الهواتف محل المشكلة، وهو ما اعتبر أمرًا غريبًا.