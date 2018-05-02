“هيومان رايتس” تعلق على حظر إيران تطبيق “تيليغرام”

المصدر: ا ف ب

انتقدت منظمة “هيومان رايتس ووتش” الأربعاء، قرار إيران بحظر تطبيق “تلغرام” للرسائل النصية، واعتبرت أنه “غير مبرر”، محذرة طهران من مغبّة منع الإيرانيين من الوصول إلى المعلومات.

وقالت المنظمة التي مقرها الولايات المتحدة في بيان صدر عنها الأربعاء، إن “قرار القضاء الإيراني بحظر تطبيق تيليغرام للرسائل، هو تقييد غير مبرر لحرية التعبير والوصول إلى المعلومات”.

واتهمت المنظمة طهران بـ”تقييد الوصول إلى المعلومات في محاولة لحل مشكلاتها” مؤكدة على أن “مثل هذه الرقابة يجب أن لا تستخدم أبدًا لحماية القادة من الانتقادات”.

وأصدر القضاء الإيراني الإثنين، قرارًا بحجب تطبيق “تيليغرام” الذي يحظى بشعبية كبيرة في إيران، بعد أن اعتبر أنه يستخدم لنشر رسائل مجموعات معارضة عنيفة أو مسلحة.

ووصفت المنظمة هذا القرار بأنه “وصمة أخرى في سجل السلطات الإيرانية الضعيف بالفعل في حرية التعبير”.

ويبلغ عدد مستخدمي “تيليغرام” في إيران، 40 مليون شخص أي نحو نصف عدد السكان.

وأظهرت هذه الخطوة الخلافات في الرأي بين حكومة الرئيس الإصلاحي حسن روحاني والمحافظين المتشددين الذين يسيطرون على القضاء وأجهزة الأمن.

وفي انعكاس لدعم الحكومة لمزيد من الانفتاح على الإنترنت، تطرّق وزير الاتصالات محمد جوادي ازاري جاهرومي الثلاثاء إلى المشاكل التي تواجهها روسيا منذ حظر السلطات تطبيق “تيليغرام”.

وقال إن “هذه المشاكل يمكن أن تحدث في إيران كذلك” بحسب ما نقلت عنه وكالة “إيسنا”، وكان يشير إلى خروج الآلاف إلى شوارع موسكو الإثنين دعمًا لحرية الإنترنت.

ورغم الحظر إلا أنه لا يزال بالإمكان الدخول إلى التطبيق بسهولة في إيران الأربعاء.