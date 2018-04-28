“آبل” تتخلى عن ميزة اللمس ثلاثي الأبعاد.. لهذا السبب

كشف تقرير جديد نشره موقع Feng الصيني أن شركة آبل طورت شاشات هواتفها آيفون، حيث رفعت حيز تكلفتها من 23 دولارًا إلى 26 دولارًا؛ مما سيرفع سعر الهواتف عند وصولها للجمهور.

وأشار التقرير إلى أن آبل ستتخلى عن ميزة اللمس ثلاثي الأبعاد في هاتف واحد سيحمل شاشة بقياس 6.1 بوصة، فيما ستستعين بتقنية تدعى CGS أو Cover Glass Screen، حيث ستجعل شاشة الهاتف أكثر خفة.

وبحسب التقرير، فإن الشركة وبدلًا من أن تجعل مستشعر اللمس داخل تكوين مكونات الشاشة الداخلية، ستقوم بالاستعانة بمستشعر لمس فيلمي داخل زجاج الشاشة نفسه، دون توضيح الهدف أو الفكرة من تلك الإضافة، وماذا ستقدم للمستخدم.

وتشير توقعات المحلل المالي مينج تشي كيو إلى أن الشركة لن تقوم بهذه الخطوة إلا كي تحاول تقليل النفقات، وبالتالي ستتمكن من تقديم هاتف بمزايا هاتفها الماضي آيفون إكس، ولكن مع تقليل سعره، وبالتالي يتمكن أكبر عدد من المستخدمين من الاستفادة به.

وكشفت تقارير تقنية أن الشركة تُطور تقنيات خاصة بطريقة مبتكرة للتعامل مع الشاشة دون لمس، وكذلك تقنيات بعض الشاشات المنحنية.