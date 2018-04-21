“أبل” تطرح “آيفون” جديد بأقل من نصف سعر هاتف العام الماضي

أكدت توقعات المحلل المالي الشهير مينج تشي كيو، مؤسس شركة “KGI SECURITIES”، أن شركة “أبل” ستطرح هاتف “آيفون” هذا العام 2018 يقدم أحدث تقنيات هواتفها الذكية، ولكن بسعر أقل كثيرًا من هواتفها للعام الماضي.

وفقًا لما نشره موقع “جييك التقني”، فإن مينج يرى أن الشركة ستطرح هاتف “آيفون” بشاشة 6.1 بوصة من نوع LCD بسعر 550 دولارًا، وبالتي سيكون بذلك أقل من نصف سعر هاتفها الرائد للعام الماضي، وفي نفس الوقت سيحمل الهاتف مزايا “آيفون X” كافة عدا الشحن اللاسلكي.

وتؤكد تصريحات مينج لصحيفة “ذا صن” البريطانية أن هذه الخطوة من جانب “أبل” تهدف إلى الاستحواذ على قطاع أكبر من السوق الصينية، التي تستحوذ عليها “هواوي” و”ZTE”.

وكان تقرير سابق لمينج، أشار إلى أن “أبل” ستطلق 3 إصدارات لهواتفها، أحدها سيحمل شاشة 5.8 بوصة وهي متطابقة من حيث الحجم مع هاتف “آيفون X” للعام الحالي، وستكون بدقة وضوح 458 بيكسل في البوصة الواحدة، بينما هناك إصدار أكبر بحجم شاشة 6.1 بوصة بدقة وضوح الشاشة 330 بيكسل في البوصة الواحدة بحد أقصى.

أما الإصدار الثالث سيكون بقياس شاشة 6.5 بوصة وقد يحمل اسم “iPhone X Plus”، وسيأتي بدقة من 480 وحتى 500 بيكسل في البوصة الواحدة.