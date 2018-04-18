Mate 30 سيكون أول هواتف هواوي بشبكات 5G‏ 

أعلنت شركة هواوي عن شرائحها الإلكترونية الجديدة المخصصة للهواتف الذكية، المعدة لاستقبال خدمات الجيل الخامس من شبكات الهاتف المحمول، وأكدت أنها ستصل بحلول العام المقبل.

وأكدت الشركة، أن النصف الثاني من 2019، وتحديدًا الربع الثالث، سيشهد إطلاق هواتفها التي ستقدم لمستخدميها لأول مرة خدمات شبكات 5G، التي ستقدم سرعات فائقة لاستخدام الإنترنت سواء من حيث إرسال أو استقبال البيانات على الشبكة العنكبوتية.

ووفقًا لما نشره موقع “أندرويد سنترال” التقني، فإن التوقيت الذي حددته هواوي يشير الى أن عائلة هواتف هواوي Mate، هي التي سيكون من نصيبها استخدام التقنية الجديدة، والهاتف سيكون بحسب تسلسل تسمية هواتف العائلة، Mate 30.