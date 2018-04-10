ما السرّ الذي تخفيه “هواوي” في هاتف P20 Pro؟

عمل فريق “iFixit” الشهير المتخصص في مجال فك أجزاء الهواتف الذكية وصيانتها، على تفكيك أجزاء هواتف “هواوي” الأحدث وكان من بينها الهاتف الذي يضم 5 كاميرات مميزة من بينها 3 كاميرات خلفية تمد الهاتف بتجربة تصوير مختلفة.

وأوضح الفريق أنه بعد قيامه بتفكيك أجزاء الكاميرا الخلفية لهاتف “Huawei P20 Pro” اكتشف وجود مجموعة من المزايا في عدساته الثلاث لم تصرح بها الشركة الصينية في حفل الإطلاق.

فالكاميرا الخلفية مكونة من 3 عدسات إحداها دقتها 20 ميغابكسل وهي تلتقط درجات الظل “Monochrome”، والثانية دقتها 40 ميغابكسل وهي تلتقط جميع الألوان، والثالثة 8 ميغابكسل وتقدم 3 مستويات من تكبير الصورة فهي عدسة من نوع “Telephoto Camera”.

ويتمثل السر الذي لم تكشفه “هواوي” في أن عدساتها الثلاث تتمتع بميزة الثبات البصري للصورة “OIS”، على الرغم من إعلان الشركة أن عدسة الزووم هي فقط من تتمتع بهذه الميزة من خلال جزء ميكانيكي يوفر لها تلك الميزة.

أما فريق “آي فيكست” فقد اكتشف أن العدستين المتبقيتين تتمتعان بنفس الميزة ولكن من خلال شق برمجي.

وأشار الفريق إلى أن الوصول لتركيب العدسات الثلاث لم يكن أمرًا يسيرًا أبدًا، خاصة وأن عملية فك الشاشة والبطارية كانت غاية في التعقيد والصعوبة، ولكنها بالتأكيد مقارنة بهواتف أخرى تعتبر أكثر سهولة، مثل هواتف “آيفون“.