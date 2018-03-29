هواوي تكشف عن عائلة هواتفها الجديدة P20 (صور)

كشفت شركة هواوي عن عائلة هواتفها الجديدة P20 والتي قدمتها هذا العام وبصحبتها العديد من المزايا الجديدة، وكالعادة جاءت العائلة في 3 إصدارات، أحدها P20 والثاني P20 Pro والثالث إصدار خاص لشركة بورش الشهيرة في عالم السيارات.

ويأتي هاتف هواوي P20 بشاشة 5.8 بوصة من نوع LCD ودقة وضوح 2240*1080 بكسل وتحمل الجزء الأسود Notch أعلى منتصف الشاشة، بجانب أنه يعمل ببروسيسور كيرن 970 وذاكرة عشوائية 4 غيغابايت وذاكرة داخلية 128 غيغابايت، وبطارية 3400 مللي أمبير.

بالإضافة إلى تجربة تصوير مميزة، فالكاميرا الخلفية تأتي مزدوجة، والعدسة الثانوية 20 ميغا بكسل بفتحة عدسة f/1.6 وهي مسؤولة عن التقاط درجات الظل، الأبيض والأسود فقط، Monochrome، بينما العدسة الرئيسة 12 ميغا بكسل بفتحة عدسة f/1.8، إلى جانب كاميرا أمامية 24 ميغا بكسل.

الهاتف يأتي ببصمة إصبع أسفل الشاشة على زر الرئيسية ويفتقر إلى فتحة السماعات التقليدية، وكذلك لا يأتي بميزة الشحن اللاسلكي وهو مقاوم للأتربة ورذاذ المياه بشهادة IP53.

أما هاتف P20 Pro فإنه يأتي بشاشة 6.1 بوصة من نوع OLED بدقة 2440*1080 بكسل، ويعمل كذلك بمعالج كيرن 970 وذاكرة عشوائية 6 غيغابايت وذاكرة داخلية 128 غيغابايت وبطارية بسعة 4000 مللي أمبير.

وتتميز الكاميرا الخلفية في هذا الهاتف بأنها ثلاثية العدسات، فالكاميرا الأساسية 40 ميغا بكسل سعة عدسة f/1.8 والثانية 20 ميغا بكسل بفتحة عدسة f/1.6 تلتقط درجات الظل، والثالثة 8 ميغا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 وهي تتيح إمكانية تكبير منظر التصوير Telephoto.

وكشفت الشركة -أيضًا- عن إصدار خاص من هاتفها يحمل اسم Porsche Design Mate RS وهو يتطابق مع هاتف P20 Pro بينما سيختلف عنه في الذاكرة الداخلية والتي تبلغ 512 غيغابايت وبصمة إصبع مزدوجة، إحداهما مدمجة أسفل طبقة زجاج الشاشة وبصمة أخرى تقليدية على ظهر الهاتف.