بالفيديو..”هواوي” تشوّق العالم لكاميرا هاتفها P20 

نشرت شركة هواوي الصينية مجموعة من مقاطع الفيديو القصيرة التي تشوّق جمهورها لهاتفها المنتظر P20، والمتوقع إطلاقه خلال حفل رسمي تقيمه الشركة بحلول 27 آذار/مارس الجاري.

وأوضحت مقاطع الفيديو الأربعة التي نشرتها الشركة عبر قناتها الرسمية على يوتيوب التطور المذهل لقدرات كاميرا هاتفها المنتظر، والتي جاءت بأربعة عناوين، هي: SeeSMARTER، وSeeCLOSER، وSeeFASTER ، وSeeBRIGHTER، وكل عنوان منها يركز على عامل مميز من عوامل التصوير، حيث أن هاتف هواوي المقبل سيضاهي في جودة تصويره إمكانيات الكاميرات الاحترافية DSLR.

فأحد الفيديوهات يستعرض مصورًا محترفًا وبحوزته كاميرا، ومعدات تصوير، وبعض معدات عكس الإضاءة، بحيث يضيء الصورة التي يلتقطها، في الوقت نفسه هنالك سيدة تقوم باستخدام هاتف، ومن الواضح أنه الهاتف الجديد، حيث ينبهر المصور من جودة تصويره.

وفي فيديو آخر، يظهر المصوّر وهو يحمل أكثر من كاميرا احترافية، ويقوم بالتبديل فيما بينها لأخذ لقطات مختلفة لنفس المشهد، ويتضح أن كل كاميرا لديها عدسة يختلف طولها البؤري عن الأخرى، مما يرهقه التبديل فيما بينها، بينما السيدة تقوم بالتقاط عدة لقطات مختلفة من حيث مدى قربها بسهولة، ودون عناء من هاتفها.

أما في الفيديوهين الثالث والرابع، فإن المصور يستغرق وقتًا طويلًا في التقاط الصورة وضبط متغيراتها، لكن السيدة مع هاتفها من هواوي تلتقط الصورة بسهولةٍ، وسرعةٍ، وبشكلٍ مباشرٍ.

وأكدت العديد من التسريبات أن الهاتف المنتظر سيحمل 3 كاميرات خلفية في إصداره الـ PRO، بينما الإصدار العادي واللايت سيحملان كاميرتين فقط.