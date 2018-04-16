كاميرا هاتف “سوني” الجديد ترى بشكل أوضح في الظلام (فيديو وصور)

أعلنت شركة سوني عن هاتفها الجديد المميز اكسبيريا “XZ2 Premium”، والذي تقدم من خلاله الشركة تجربة مميزة لعشاق التصوير بكاميرات الهاتف الثلاث، والتي تتميز جميعها بقدرتها الفريدة على الرؤية الليلية الواضحة.

يأتي الهاتف الجديد بكاميرا خلفية مزدوجة، فالكاميرا الأساسية 19 ميغابكسل، بحجم مستشعر تصوير 1/2.3 بوصة، وحجم بيكسل “1.22um”، وكلاهما عنصران يتحكمان في مدى وضوح الصور فيما يخص قدرات الكاميرا.

وعدسة سوني الجديدة قادرة على التقاط صور بدرجة “ISO 51,200” وفيديو بدرجة “ISO 12,500″، ودرجة الآيزو هي تعبّر عن مستوى حساسية مستشعر التصوير للإضاءة المحيطة، فكلما زادت قيمتها، ارتفعت درجة الضوء التي تلتقطها الكاميرا، مما يضيف قوة كبيرة لتلك الكاميرا على التصوير في الظروف الصعبة من حيث الإضاءة وكذلك في التصوير الليلي.

أما العدسة الثانية للكاميرا الخلفية فستأتي بدقة وضوح 12 ميجابكسل، وبحجم مستشعر تصوير 1/2.3 بوصة، وحجم بيكسلات بحجم “1.55um” للبكسل، كما أن هذه العدسة تتمكن من التقاط درجات الظل فقط.

وعلى مستوى الكاميرا السيلفي، فإن هاتف سوني الجديد يأتي بكاميرا 12 ميجابكسل وبحجم سينسور تصوير 1/3.06 بوصة.

أما عن بقية إمكانيات الهاتف، فشاشة اكسبيريا “XZ 2 Premium” ستأتي بحجم 5.8 بوصة بدقة وضوح “4K”، وتدعم تقنية العرض المتطورة “HDR”، ومعالج سناب دراجون 845، وذاكرة عشوائية 6 جيجابايت، وبكارية بسعة 3450 مللي أمبير.

ولم تعلن الشركة عن سعر الهاتف، ولكنه لن يقل عن 900 دولار.