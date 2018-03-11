شركة “سوني” تكشف خطتها لتطوير الألعاب الإلكترونية

كشفت شركة “سوني” اليابانية عن العديد من تقنيات العرض المتطورة في معرض التقنيات الثورية الجديدة في مجال الفن والميديا SXSW 2018، حيث عرضت استخدام العديد من الهولوغرامات التفاعلية التي يمكنها أن تحول المسطحات إلى مساحات، ويمكنك التفاعل مع المحتوى المعروض عليها من خلال حركة يديك، إذ إنها مزودة بمستشعرات تتابع حركة يديك بشكل دقيق.

وكما ذكر موقع “ذا فيرج” التقني، فإن الشركة استعرضت مسطحًا دائريًا تفاعليًا يعتمد على جهاز بروجيكتور يقوم بعرض هولوغرامات على المسطح، إذ إن البروجيكتور مثبت في السقف أعلى المسطح، والذي يحتوي بدوره على مستشعر بصري Sony IMX382 أسفل المسطح يتابع حركة مقابض الهوكي الهوائي، ومستشعر بصري آخر من نفس النوع مثبت أعلى المسطح ليتابع حركة كرات اللعب الافتراضية، ويستطيع هذا المستشعر متابعة حركة أي عنصر بمعدل 1000 لقطة في الثانية الواحدة.

وتتيح هذه التقنية بكل ما فيها من مستشعرات وجهاز العرض للاعبين تجربة مميزة، إذ إن المستشعرات تقوم بمتابعة حركة كرة اللعب الحقيقية المستخدمة، ويتم تجميع بيانات تلك الحركة وتتم مطابقتها بحيث تتعلم كرات اللعب الافتراضية هذه الحركة وتبدأ في التحرك بشكل واقعي أكثر عندما يتفاعل معها اللاعبون بمقابض الهوكي الحقيقية التي يحركونها على سطح طاولة الهوكي الهوائي.

وأعلنت الشركة اليابانية، أن تلك التقنية تؤكد أن تقنيات الواقع المعزز Augmented Reality يمكنها أن تقدم خبرات وتجارب ثرية للمستخدمين دون أن يرتدوا على أعينهم أي نظارات ثقيلة تعزلهم عن العالم من حولهم كما في الواقع الافتراضي، ويمكنهم من خلالها التفاعل مع العالم بحرية كاملة بشكل يثري تجربتهم بالهولوغرامات التفاعلية، وفي الوقت الذي لن تصل فيه طاولة الهوكي الإلكترونية تلك إلى الأسواق، فإن التقنيات المستخدمة فيها ستفتح آفاقًا مختلفة أمام الشركات والمطورين كي يستخدموها لابتكار تطبيقات مختلفة تسهل على المستخدمين تجاربهم وتجعلها أكثر متعة.