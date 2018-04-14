31 مارس 2019.. تاريخ إعلان “وفاة” متجر  “آيتيونز”‏

أكد العديد من التقارير أن شركة “آبل” الأمريكية تعتزم إغلاق متجرها الموسيقي العتيق ” آيتيونز iTunes” بحلول العام المقبل.

ولم تعلق “آبل” رسميًا على التقارير، التي أكدت أغلبها أن موعد الإغلاق حقيقي وسيتم في 31 مارس/آذار 2019.

ووفقًا لما نشره موقع “Geek.com”، فإن نهاية شهر مارس من العام المقبل، سيؤرخ إلى نهاية المتجر الموسيقي، باعتباره نهاية العام المالي للشركة، إلى جانب امتلاك الشركة بالفعل خدمة موسيقية هي ” Apple Music”.

وستدفع المشتركين في “آيتيونز” نحو خدمتها الموسيقية، لتضيف إلى قاعدة مستخدميها الذين بلغ عددهم حاليًا 40 مليون مشترك، كما سترفع سقف المنافسة في سوق الخدمات الموسيقية أمام منافستها الشرسة “سبوتيفاي”.

وأعلن جيمي لوفين، أحد مديري “آبل” التنفيذيين، أن الشركة ستدفع بـ”آيتيونز” إلى خارج الخدمة، دون تحديد إطار زمني أو تاريخ بعينه للقيام بذلك.

ودعت آبل المشتركين في “آيتيونز” إلى عدم القلق من هذا القرار، فحتى بعد توقف الخدمة سيظل المستخدمون قادرين على الاستمتاع بالموسيقى والأغاني التي ابتاعوها من حساباتهم الشخصية، ولكن لن يكون بإمكانهم شراء المزيد، كما أن “آبل” لن تضيف بالتأكيد مقاطع موسيقية وغنائية جديدة، وتاريخ 31 مارس لن يكون تاريخ إيقاف الخدمة، ولكنه سيكون تاريخ إعلان القرار فقط، وسيأتي الإيقاف بعد ذلك بفترة زمنية.

ويعتبر “آيتيونز” أحد أهم المنتجات والخدمات التي قدمتها “آبل” إلى العالم، ويعتبر واحدًا من أهم العوامل التي غيّرت مسار صناعة الموسيقى في العالم من الأسطوانات المدمجة وشرائط الكاسيت إلى الشكل الرقمي.