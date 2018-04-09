“آبل” تزيل تطبيقين إيرانيين صمما كبديل لـ”تلغرام”

قام متجر التطبيقات App Store التابع لشركة “آبل” الأمريكية، الإثنين، بإزالة تطبيقي “سروش” و “بيسفون بلاس” الإيرانيين للتواصل الاجتماعي الذي صممته السلطات الإيرانية ليكون بديلًا عن “التلغرام” الروسي بعد اتخاذ قرار بحجبه خلال نيسان/ أبريل الجاري.

وقال موقع “زوميت” المتخصص بالأخبار التكنولوجية، إن “متجر التطبيقات App Store، قام بإزالة تطبيق سروش (Soroush)، وتطبيق بيسفون بلاس BisphonePlus، للتواصل الاجتماعي”، مشيرًا إلى أنه “أصبح من المستحيل على مستخدمي هواتف الآيفون تنزيل هذين التطبيقين”.

وواجه الإيرانيون الذي يستخدمون منتجات “آبل”، في منتصف آذار/ مارس الماضي، مشاكل في الوصول إلى متجر التطبيقات.

وبدأت تظهر رسالة للمستخدمين في إيران عندما يتم الضغط على متجر التطبيقات تفيد بأن “متجر التطبيقات غير متاح في البلد أو المنطقة التي تتواجد فيها”.

واضطر بعض المستخدمين إلى استخدام برامج تجاوز الحجب VPN للوصول إلى متجر “آبل”.

وتعتزم السلطات الإيرانية منع 45 مليون من مواطنيها من استخدام تطبيق “التلغرام” الذي يعد من أكثر البرامج شهرة في البلاد ويستخدم بشكل واسع.

وقال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني “علاء الدين بروجردي”، الأسبوع الماضي، إن “التلغرام بات يهدد الأمن القومي لإيران، وقد قررت القيادة العليا حجبه قبل نهاية نيسان/أبريل الجاري”.