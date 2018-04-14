تحذير من التحديثات الأمنية في هذه الهواتف الذكية

حذّر فريق الباحثين في شركة Security Research Labs للأمن المعلوماتي، من إمكانية تحايل بعض الشركات المصنعة للهواتف الذكية على المستخدمين فيما يخص وصول التحديثات الأمنية التي تصل أجهزتهم.

وبين الفريق بأن أي إشعارات تصل للمستخدم على هاتفه فيما يخص وصول تحديثات أمنية قد تتتافى مع طبيعة التحديثات التي وصلت الهاتف بالفعل، فعادة تكون أقدم من تلك التي يتضمنها الإشعار.

وأشارت الدراسة البحثية التي أجراها الفريق وتضمنت 1200 تحديث أمني وصل هواتف المستخدمين من شركات سامسونج وسوني وغوغل وHTC وZTE وTCL، وهي الشركة المالكة لحق إطلاق هواتف ذكية تحمل علامات نوكيا وبلاكبيري التجارية، إلى أن تلك الشركات تفاوتت من حيث طريقة تعاملها مع التحديثات التي تصل هواتف المستخدمين.

وبحسب ما نشره موقع ذا فيرج التقني، كانت شركات سامسونج وغوغل وسوني من الشركات التي تتأخر في توصيل التحديثات المحدودة لهواتف المستخدمين، وتتأثر بها هواتف رائدة مثل عائلة سامسونج جلاكسي S وكذلك هواتف سوني الرائدة من عائلة إكسبيريا Z.

أما على مستوى شركات ZTE وTCL، فإنها تغفل توصيل تحديثات كبرى ومهمة لهواتف المستخدمين، على الرغم من أن الإشعارات التي تصل لهواتفهم تقول غير ذلك، ما يضع خصوصية وأمان بيانات وهاتف المستخدم في خطر.

وتعهدت شركة غوغل بأن تقوم بتحقيق موسع لدى الشركات المصنعة للهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد، للتعرف على سبب تلك المشكلة.