دراسة: الهواتف الذكية ترفع حرارة كوكب الأرض

كشفت دراسة حديثة أن الهواتف الذكية تساهم في رفع درجة حرارة كوكب الأرض.

وقالت الدراسة التي نُشرت في دورية “كلينر بروداكشن”، إن “صعود تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بدءًا من أجهزة الكمبيوتر الشخصية، والهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية إلى البنيات الأساسية مثل: مراكز البيانات وشبكات الاتصالات، يحطم آمال مساعدة تلك التكنولوجيا في الحد من انبعاثات الكربون العالمية باستبدال الأنشطة البدنية بأخرى افتراضية”.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن “النتيجة الأكثر إثارة للدهشة والتي توصلت إليها الدراسة هي المساهمة غير المتكافئة للهواتف الذكية في البصمة الكربونية الشاملة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات”، مشيرة إلى “توقعات بنمو حصة انبعاثات الهواتف الذكية من 4% في العام 2010 إلى 11% بحلول عام 2020؛ ما يؤدي إلى تراجع المساهمات الفردية لأجهزة الحاسب الآلي، واللاب توب، وغيرها من الأجهزة الإلكترونية”.

وخلصت الدراسة إلى أن “الانبعاثات الناتجة عن الهواتف الذكية ستقفز من 17 إلى 125 ميغا طنًا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون”.

ونوهت الدراسة إلى أن “نصيب الأسد من تلك الكارثة لن يكون بسبب استخدام الهواتف الذكية وإنما بسبب إنتاجها، وذلك بنسبة تتراوح من 85% إلى 95%. ويشمل ذلك أيضًا، إضافة إلى الطاقة التصنيعية، طاقة التعدين للذهب وعناصر الأرض النادرة مثل: الإيتريوم، واللانثانيوم، وغيرهما من العناصر المتوافرة اليوم بشكل شبه حصري في الصين”.

واعتبرت الدراسة أن خطط تشجيع المستخدمين على تجديد هواتفهم الذكية كل عامين من أسباب زيادة حجم البصمة الكربونية.