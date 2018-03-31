إجراء أول تجربة ناجحة لتقنية الجيل الخامس في السعودية

أعلنت شركة “زين” السعودية للاتصالات أنها تمكنت بالتعاون مع شركة “نوكيا” من إجراء أول تجربة ناجحة لتقنية الجيل الخامس (5G) في المملكة.

وقالت الشركة في بيان، السبت، إنه تم خلال التجربة تسجيل سرعات غير مسبوقة وصلت إلى 1.4 جيجابت في الثانية للمستخدم الواحد خلال تلك التجربة.

وستطلق السعودية خدمات الجيل الخامس بحلول 2020، فيما تعتمد حاليا على الجيل الرابع.

ومن المتوقع أن يكون الإطلاق التجاري لشبكات الجيل الخامس على مستوى العالم بحلول 2020، حسب بيان سابق لهيئة الاتصالات السعودية.

وتشير بعض التقارير المتخصصة إلى أن الجيل الخامس سيساهم في تمكين حجم استثماري عالمي يُقدر بـ12.3 تريليون دولار بحلول 2035.