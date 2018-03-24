“سامسونغ” تطور “نوت9” بمستشعر البصمة أسفل زجاج الشاشة 

أفاد تقرير نشره موقع “كوريا هيرالد” الإخباري أن شركة “سامسونغ” تسعى حاليًا لتطوير هاتفها المنتظر “غلاكسي نوت9″، مع تضمين مستشعر بصمة الإصبع أسفل زجاج الشاشة، بحيث تقدم تصميمًا جديدًا كليًا لعائلة أجهزتها العملاقة.

ووفقًا لما نقله موقع “أندرويد أند مي”، فإن “سامسونغ تسعى من خلال 3 أو 4 طرق لتضمين التقنية الجديدة في هاتفها الجديد، خاصة أن القرار لابد أن يتم حسمه هذا الشهر؛ لأنها تكشف في العادة عن عائلة نوت خلال الربع الرابع من كل عام، أي في الفترة بين تشرين الأول/أكتوبر وحتى كانون الأول/ديسمبر”.

إلى ذلك، لن تكون شركتا “سامسونغ” و”أبل” ضمن الشركات التي تتبنى الموضة الجديدة هذا العام، فالشركة الكورية الجنوبية تسعى نحو تطوير التقنية بأيدي مهندسيها، بينما الشركة الأمريكية اكتفت منذ آيفون x ببصمة الوجه Face ID كحماية كافية لخصوصية مستخدمي هواتفها.