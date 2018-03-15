التشابه والاختلاف بين “إس 8″ و”إس 9” من سامسونغ (فيديو غراف)

حددت صحيفة “بيزنس إنسادير” أوجه التشابه والاختلاف بين هاتف جلاكسي “إس 8” والنسخة الجديدة “إس 9” من شركة سامسونغ.

وبحسب الصحيفة تشابه الهاتفان من حيث التصميم الخارجي للهاتفين والإمكانيات التقنية وميزة الشحن عن بعد والشحن السريع ويستخدمان نفس البطاريات والاكسسوارات وتقنية بصمة الوجه وحدقة العين والإصبع.

بينما الاختلاف جاء لصالح هاتف “إس 9” الذي تتميز كاميرته بعدسة مزدوجة لالتقاط الصور في الإضاءة العالية والخافتة و قادرة على التصوير بتقنية الحركة البطيئة “960 كادرًا في اللحظة، علاوة على تفوق الهاتف من حيث سرعة معالج المعلومات ونقاء السماعات.