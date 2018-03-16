“أبل” تطلق صفحة إلكترونية عائلية تمكن الآباء من مراقبة نشاط أطفالهم

وجدت شركة “أبل” حلًا مناسبًا لشكاوى المستثمرين بشأن مخاطر إدمان الأطفال للهواتف الذكية، من خلال إنشاء صفحة إلكترونية عائلية تمكن الآباء من مراقبة وإدارة نشاط أطفالهم الإلكتروني.

وتوفر صفحة “العائلات” التي أطلقتها الشركة تقريرًا عن جميع الخيارات المتاحة للوالدين فيما يتعلق بالحد من نشاط الأطفال الإلكتروني.

ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تتيح الصفحة للآباء تقييد قدرة أطفالهم على شراء المنتجات من خلال هواتفهم الذكية، بالإضافة إلى تتبع مواقع أطفالهم ومنع المراهقين من استخدام الأجهزة أثناء القيادة.

يأتي هذا الابتكار بعد اتهام “أبل” بأنها لا تبذل ما يكفي من الجهد للحفاظ على سلامة الأطفال الذين يستخدمون منتجاتها.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، انتقد اثنان من مستثمري الشركة عدم اتخاذ عملاقة التكنولوجيا إجراءات لمنع إدمان الأطفال لهواتفهم.

ووفقًا للخبراء، لا تكشف صفحة “العائلة” أي ميزات جديدة يمكن للوالدين استخدامها للحد من استخدام أطفالهم لهواتفهم المحمولة، بل تهدف هذه البادرة لتوضيح الإجراءات التي اتخذتها “أبل” بالفعل للمساعدة في الحفاظ على سلامة الأطفال أثناء استخدام منتجات الشركة.

ومن بين الميزات الموضحة على الصفحة، إمكانية تتبع الآباء لأطفالهم من خلال منتجات الشركة، بالإضافة إلى خاصية مراقبة النوم كطريقة لمساعدة “كل فرد في عائلتك على البقاء آمنًا وبصحة جيدة”.

كما أشارت الصفحة إلى ميزة “النوبة الليلية” التي تعدل إضاءة الشاشة ليلًا للمساعدة في إعداد المستخدم للخلود للنوم، واقترحت تشغيل وظيفة “عدم الإزعاج” أثناء قيام الأطفال بعمل الواجبات المنزلية.