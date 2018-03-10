هل تحاول “أبل” رفع مبيعاتها عبر إطلاق أجهزة رخيصة؟ 

اعتاد مستخدمو التقنيات الحديثة وخاصة الهواتف الذكية على أن أجهزة أبل الأغلى سعرًا في الأسواق، لتميز منتجات شركة أبل، ولما لها من طابع يعتمد على أن الشركة تضع داخل أجهزتها أنظمة تشغيل مصممة للعمل فقط مع أجهزتها ولا يمكن لأي جهاز آخر أن يعمل بها، لذلك تضع السوق التقنية منتجات أبل، منذ ثمانينيات القرن الماضي، في برج عاجي لا يسمح لأحد أن يقارنه بمنافسيه، ولكن يبدو أن ذلك سيتغير قريبًا.

وكشفت العديد من التقارير خلال الفترة الماضية عن تغيُّر كبير في سياسات أبل ،حيث إنها جميعًا تشير إلى أن الشركة الأمريكية تستهدف العام الجاري التركيز على إطلاق إصدارات أرخص في السعر وأقل في الإمكانيات من منتجاتها المتواجدة بالفعل في الأسواق، لتحاول بذلك تحقيق انتشار جماهيري أكبر، مما سينعكس بالتأكيد على أرقام أرباحها.

آيفون x بـ650 دولارًا

وبدأت التقارير تعكس تلك الرؤية الجديدة للشركة منذ نهاية العام الماضي، حيث أكدت أن الشركة تضع على قائمة هواتفها لعام 2018 إصدار أرخص من هواتفها آيفون، والذي سيكون بسعر يتراوح بين 649 و749 دولارًا، حيث سيحمل شاشة كبيرة نسبيًا بقياس 6.1 بوصة، وستكون من نوع LCD والتي تكون تكلفتها أرخص كثيرًا من شاشات OLED، بالإضافة إلى أنه سيفتقر إلى ميزة الشحن اللاسلكي، حيث إن الهاتف سيكون مصنوعًا من الألومنيوم بدلًا من الزجاج، ولكنه سيحتفظ بميزة التصوير True Depth، كما أنه سيأتي بتصميم آيفون إكس الذي أطلقته الشركة العام الماضي.

آيباد برو بشاشة 9.7 بصمة

أكد تقرير نشره موقع 9to5mac التقني عن وكالة بلومبرغ الإخبارية أن الشركة تدرس فكرة إطلاق جهاز لوحي آيباد بشاشة 9.7 بوصة من نوع LCD بدلًا من OLED، وفي الوقت نفسه سيكون بسعر 239 دولارًا، إلى جانب ذلك من المتوقع أن يأتي متوافقًا مع قلم ذكي Apple Pencil .

جهاز منزلي HomePod

وأشار تقرير بلومبرغ إلى أن المحلل المالي Jun Zhang من شركة Rosenblatt Securities يتوقع أن أبل ستحاول إطلاق إصدار صغير الحجم من جهاز المساعدة المنزلي HomePod وكذلك سيكون أرخص أيضًا من حيث السعر، حيث يتوقع زهانغ أن يتراوح سعره بين 150 و200 دولارًا.

جهاز ماك بوك آير

يتوقع تقرير نشره موقع Economic Daily أن تطلق الشركة جهازًا شخصيًا جديدًا Macbook Air بسعر يتراوح بين 799 و899 دولارًا، ويرى التقرير أن مبيعات الجهاز سترتفع مع الإصدار الجديد بمعدل 10- 15%، وذلك يتوافق مع تقرير نشره المحلل المالي الشهير مينغ تشي كيو من شركة KGI Securities .