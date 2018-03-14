مفاجأة.. “إل جي” تلحق بمركب “النوتش” مع G7 (صورة)

كشفت تسريبات جديدة عن تصميم هاتف شركة إل جي G7، والذي كان من المتوقع ألا يرى النور هذا العام، إلا أنه يبدو أنه سيخرج للعالم قريبًا.

ووفقا لما نشره موقع فاندرويد التقني، فإن الهاتف الجديد يحمل تصميم هاتف آيفون x نفسه تمامًا، من جهة واجهة شاشته التي يتوسطها الجزء الأسود الذي يحمل كاميرا التصوير، وكذلك سماعة المكالمات، أو كما يطلق عليه المستخدمون “النوتش Notch”.

وتضمنت التسريبات، بعض المحادثات بين إل جي وبعض مقدمي خدمات المحمول خلال الأسبوع الماضي بأنه من المفترض أن تصلهم قائمة بمواصفات الهاتف النهائية، على أن يرى النور بحلول مايو المقبل.

وكانت الشركة أعلنت في مؤتمر برشلونة للموبايل MWC2018 أنها لن ترتبط بإطلاق هاتف جديد كل عام إلا إذا كان لديها جديد لتقدمه، وبالتالي يمكنك أن تتوقع أن يحمل هذا الهاتف مزايا جديدة لم ترها من قبل، ولكن بالتأكيد بعيدًا عن تصميم الشاشة.

ويأتي G7 ليكون أحدث هواتف أندرويد التي اقتبست تصميم هاتف أبل الأحدث، بعد كل من أسوس وهواوي وأوبو وLeagoo وغيرها من شركات صينية جديدة.

وقد علق مدير التسويق بشركة “أوبو” على الامر بأنه لا بد للشركات أن تستمع لما يرضي مستخدميها، وما هو موضة كي تتماشى مع الخط العام للسوق التقنية.