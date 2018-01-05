كل ما تريد معرفته عن هواتف سوني لـ2018

انتشرت تسريبات حول هواتف “سوني” المتوقع إطلاقها في معرض إلكترونيات المستخدمين “CES 2018” في الولايات المتحدة، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وبحسب المدون التقني إيفان بلاس، فإن مجموعة من التسريبات حول هذه الهواتف المتوقع إطلاقها في المعرض قد يتم تأجيل بعضها إلى وقت لاحق من العام الحالي.

وأشارت التسريبات إلى أن الهواتف هي تحديثات جديدة لهواتف الشركة التي أطلقتها العام الماضى، وهي هواتف L2 وXA2 وXA2 Ultra ، والتي سيتم تزويدها بمجموعة متطورة جديدة من المزايا، وستتم ترقية معالج XA2 وXA2 Ultra ليكون معالج سناب دراجون 630 ثماني النواة 2.2 جيجاهيرتز.

وسيأتي الهاتفان بشاشة دقتها 1080p وسيحافظان على التصميم التقليدي لهواتف سوني، وسيختلفان في حجم الشاشة، حيث إن شاشة XA2 ستأتي بحجم 5.2 بوصة، والإصدار الألترا سيأتي بشاشة حجمها 6 بوصة.

وقد استعرضت التسريبات أيضًا هاتف L2 والذي سيكون تحديثًا لهاتف L1 الذي تم إطلاقه العام الماضي، إلى جانب هواتف XA وXA Ultra، وسيكون الجهاز مزودًا بشاشة دقة وضوحها 720p، وهو الشيء الوحيد المعروف عنه حتى الآن.

إلى ذلك، أكدت تقارير أن سوني ستطور من تصميم هواتفها وستتخلى عن التصميم التقليدي المتعارف عليه لهواتف الشركة، والتي احتفظت به لسنوات طويلة.