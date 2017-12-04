بعد 7 سنوات من إطلاقها أول هاتف ذكي.. تصاميم جديدة لهواتف “سوني” اليابانية

كشفت تسريبات جديدة عن أن شركة “سوني” اليابانية، ستعمل على تغيير إستراتيجيتها الغريبة في نظر التقنيين والمستهلكين، وأنها قررت بعد 7 سنوات من إطلاق أول هاتف ذكي من إنتاجها، تغيير تصميم هواتفها الذي مل المستخدمون منه.

ومنذ انطلاق سلسلة “Experia z” من سوني عام 2013، حافظت تلك الهواتف على التصميم الموحد ذاته دون أي تغيير يذكر، وهو ما أثار استغراب واستهجان العديد من المتابعين.

وكشف تسريبات جديدة عن مصادر مطلعة نقلًا عن موقع “ريديت”، معلومات ومواصفات حول هاتف جديد للشركة بتصميم جديد، سيأتي بحواف نحيفة ويحمل الاسم الرمزي “Sony H854″، وسيأتي بحجم 5.7 إنش بدقة 4K وهي أكبر من شاشة سابقه “Xperia XZ Premium “K التي كات بمقاس 5.46 إنش.

وتأتي شاشة الهاتف الجديد بتقنية “Reality – X” التي تساعد على تقديم صورة “FHD” بشكل أدق وأوضح، على شاشات 4K ، وتدعم الشاشة تقننية “HDR”، وستكون محمية بطبقة زجاج “غوريلا جلاس 5″، فيما سيحمل الهاتف معالج “سناب دراغون 835”.

وتشير التسريبات إلى أن شركة “سوني” المتخصصة في صناعة الإلكترونيات، قد تعلن عن هاتفها الجديد بمؤتمر يعقد في كانون الأول/ يناير المقبل، إذ من المنتظر أن يأتي الهاتف برام 4 جيجابايت وذاكرة داخلية 64 جيجابايت، وبطارية 3420 ميللي أمبير، مع دعم خاصية الشحن السريع مع مدخل USB-C 3.1.