تعرّف على طرق “غريبة” لشحن هاتفك الذكي دون شاحن (صور)

يطوّر الخبراء من حين إلى آخر تقنيات تجعل حياتنا أسهل، ولعل أكثر ما يهمنا في هذه الأيام هو بطارية هاتف محمول تدوم طويلًا، حيث يستخدم جميعنا هاتفه المتحرك الذكي وقتًا طويلًا خلال اليوم، وذلك يتطلب وجود شاحن يمنح البطارية طاقة لا تنتهي، وهو ما يعتبر أمرًا صعبًا، خاصة حين لا يتوفر ذلك الشاحن.

وتمكن بعض الشركات التقنية من التوصل لأفكار غير عادية لشواحن بطاريات الهواتف الذكية المختلفة، التي تشتمل على بطارية قابلة للشحن، كالهواتف والأجهزة اللوحية وغيرها، وكثير من تلك الشواحن عملية وسهلة الاستخدام ولكن تكلفتها عالية.

وتستعرض شبكة “إرم نيوز” بعضًا من تلك التقنيات التي تمنحك شحنًا مستمرًا لهاتفك، دون الحاجة إلى شاحن كهربائي اعتيادي، وهي كما يلي:

Pocket Socket

“الشحن بقوة اليد” هو المبدأ الأساسي الذي يعمل وفقًا له هذا الشاحن العجيب، فكلما حركت يدك بسرعة أكبر منحت هاتفك طاقة أكبر تقلل فرصة توقفه عن العمل، بقدرة 10 وات، ويمنحك طاقة تبلغ 120 فولت، ويبلغ سعره قرابة 60 دولارًا.

HY mini wind

سينوب الهواء هذه المرة عند رغبتك في شحن هاتفك، كل ما عليك فعله أن تضع هذا الشاحن في مواجهة أي تيار هوائي أو رياح بسيطة، لتبدأ مراوحه في العمل مولدةً طاقة تجعل هاتفك يعمل بالقدر المتاح، ويمكنه تزويدك بطاقة بسعة 65 أمبير.

The BioLite

هل تخيلت يومًا أن تشحن هاتفك أو جهازك الذكي من النار؟ هذا الشاحن يمنحك تلك الميزة، فهو يحتاج إلى قطعة من الفحم أو الحطب لإِشعال النار ليبدأ بعدها عمل الشاحن بشكل مذهل، ويفيد هذا الشاحن بكل تأكيد المخيمين في الأماكن البعيدة.

Heat drinks

يمكنك أن تستمتع بمذاق مشروبك الساخن وأن تقوم بواسطته أيضًا بشحن هاتفك المتحرك، كل ما عليك هو أن تضع المشروب الساخن على قاعدة الشاحن ليحوّل سخونته إلى طاقة كهربائية تشحن جهازك، ولكن يعيبها أنها تقتصر على كمية المشروب فقط.

The SolePowe

أثناء قيامك بممارسة رياضة المشي أو حين تضطر للمشي لأي غرض كان، فاعلم أنك ستستفيد من وقتك بالشكل الأمثل، حيث يمكنك تحويل طاقتك إلى كهرباء من خلال جهاز يوضع في نعل الحذاء يخزن الطاقة خلال المشي ليتم شحن الهاتف بها لاحقًا.