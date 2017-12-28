“آبل” تقترب من نصف مبيعات الهواتف الذكية في أسبوع “الكريسماس”

نجحت هواتف “آيفون” أن تضع شركة “آبل” الأمريكية في مقدمة السوق التقنية خلال أسبوع “الكريسماس”، حيث احتلت هواتفها نسبة 44% من إجمالي مبيعات الهواتف الذكية حول العالم، خلال أسبوع احتفالات أعياد الميلاد.

وأوضح تقرير نشرته شركة ” Flurry” لتحليلات السوق التقنية أن هواتف آيفون 7 وآيفون 6 وآيفون x كانت أكثر هواتف آبل مبيعًا في تلك الفترة، حيث حصدت نسبة من مبيعات الشركة، بلغت 15.1% و14.9% و14.7%، فيما جاء هاتفا آيفون 8 بلس و8 بنسبة 8.7% و8.1% على الترتيب.

كما أشار التقرير إلى أن حصة شركة سامسونغ بلغت خلال نفس الفترة حوالي 26%، حيث إن هذه النسبة ارتفعت عن نسبة مبيعاتها في العام الماضي بمعدل 5%.

وجاءت شركات هواوي وشاومي وموتورولا وإل جي واوبو وڤيڤو في المراكز من الثالث حتى الثامن على الترتيب.

وعكس التقرير اتجاه المستخدمين للأجهزة ذات الشاشات الكبيرة، حيث شغلت الأجهزة ذات شاشة بحجم 5 بوصات وحتى 6.9 بوصة نسبة 53% من اجمالي المبيعات، بينما 3.5 حتى 4.9 بوصة نسبة 35%، بينما جاءت الأجهزة بشاشات أكبر من 7 بوصات مثل آيباد والأجهزة اللوحية بنسبة 8%..

وأكدت “فلوري” أنها تجمع تلك المعلومات من خلال معدلات التحميل لأكثر من مليون تطبيق يحمل كود الشركة لجمع معلومات إحصائية وتحليلية، وذلك عبر متابعة تلك التطبيقات ودراستها على متن 2.1 مليار جهاز إلكتروني محمول حول العالم.