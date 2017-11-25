تصميمات مسربة تكشف عن طرح سامسونغ ميزة مذهلة لعشاق “السيلفي” (فيديو)

كشفت تصميمات جديدة لسلسلة هواتف سامسونغ القادمة من سلسلة A التي ستطلقها الشركة الكورية في العام المقبل عن ميزة تضعها للمرة الأولى في هواتفها بحسب خبراء التقنية وهي موجهة خصيصًا لعشاق التصوير بأسلوب “السيلفي”.

ويتضح من التصميمات المسربة أن الشركة قررت وضع كاميرتين مزدوجتين في واجهة هواتف Galaxy A من طرازات A3 ,A5 ,A7 والأول سيكون الأقوى في المواصفات ومقاس الشاشة التي ستبلغ 5.7 إنش بدقة FHD Plus وستكون بمساحة الواجهة الأمامية كاملة.

وتتطابق تلك التصميمات والمزايا مع تسريب نشره حساب التسريبات الشهير @onleaks ذو المصداقية العالية عبر تغريدة على “تويتر” الشهر الماضي أرفق فيها فيديو استعرض ما قال إن الهاتفين A7 وA5 للعام 2018 ظهر فيه أن الهاتف A7 سيأتي بكاميرا “سيلفي” مزدوجة فعلاً لتقديم مزايا أفضل صور “ٍسيلفي”.

ويتوقع أن تصدر الشركة هواتفها تلك في يناير من العام المقبل وتبدأ أسعارها حسب ما هو دارج كل عام من 330 دولارًا لتناسب دخول أصحاب الفئة المتوسطة، الساعين وراء هواتف بمواصفات قوية.