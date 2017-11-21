سامسونغ تفاجئ سوق الهواتف بتسريبات عن “نوت 9″بعد شهرين من إطلاق “نوت 8”

كشفت التسريبات الصادرة عن شركة سامسونغ معلومات وافرة عن هاتف الشركة المقبل “نوت 9” على الرغم من وصول شقيقه السابق “نوت 8” منذ شهرين فقط إلى أسواق العالم.

وأفادت مصادر في الشركة الكورية أنه تم بدء العمل على الهاتف فعليًا، وظهرت نتائج اختباراته بالفعل، في حين قررت الشركة أن تطلق اسم crown “التاج” على هاتفها الجديد.

وتبدأ “سامسونغ” تجميع مكونات الجهاز لبدء الاستخدام التجريبي له في الربع الأول من العام المقبل، على أن يتم إطلاقه في الأسواق في أغسطس/ آب من العام 2018.

وأفادت التسريبات التي اطّلعت عليها “إرم نيوز” من عدة مصادر مهتمة بأخبار الشركة الكورية أن الهاتف سيأتي بشاشة بمقاس 6.3 إنش وهو نفس مقاس شاشة “نوت 8″، وبدقة QHD Plus مع تطوير المعالج إلى snap dragon 845 الجديد من شركة “كوالكوم” للنسخة الخاصة بالسوق الأمريكي، وبمعالج Exynos 9810 من شركة سامسونغ للنسخة العالمية.

وتعمل الشركة على تطوير القلم المرفق مع الجهاز S Pen ليكون فائق الحساسية في “نوت 9″، مع توقعات تشير إلى إمكانية دمج الشركة لمستشعر بصمة الإصبع في الشاشة الأمامية بدلاً من الخلفية، وهو ما لم تنجح فيه أي شركة تقنية في هواتفها حتى الآن.