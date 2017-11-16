شاحن آيفون يتسبب بوفاة مراهقة أثناء نومها

لقيت مراهقة فيتنامية مصرعها أثناء نومها بسبب صعقة كهربائية من شاحن هاتفها من طراز آيفون، الذي كان موصولًا بالكهرباء.

وأفادت الشرطة أن “لي ثي زون” البالغة من العمر 14 سنة تُوفيت بعد انقلابها على جنبها أثناء نومها، حيث لامست سلك الشاحن الذي يشتبه أنه ليس شاحنًا أصليًا.

وأشارت إلى أنها عثرت على تمزق في طرف السلك، ما يعني أنه تسبب بالصعقة الكهربائية للفتاة التي نُقلت إلى المستشفى، حيث حاول الأطباء إسعافها دون جدوى.

وقالت صحيفة “مترو” البريطانية نقلاً عن وسائل إعلام فيتنامية:”أكد الأطباء أن الفتاة تُوفيت بسبب صعقة كهربائية أثناء نومها”، في حين أوضح المحققون أن أسرة الفتاة أبلغتهم أنها كانت تنام عادة وتترك هاتفها على السرير موصولًا بالشاحن.

وأضافوا أن التحقيق يتركز عمَّا إذا كان الشاحن أصليًا من إنتاج شركة “أبل” مصنّعة أيفون، لكن الصحيفة أشارت إلى أن الصورة أظهرت أنه أقصر بكثير من الشاحن المزود من قبل الشركة والبالغ طوله 20 بوصة.