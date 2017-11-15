بالفيديو.. طفل يفتح هاتف أيفون X الخاص بأمه عبر بصمة وجهه

نجح الطفل عمار مالك ،والذي يبلغ من العمر 10 سنوات، من تخطي نظام الحماية ببصمة الوجه “Face ID” على هاتف آيفون X الخاص بوالدته، حيث إنه من المحاولة الأولى، تمكن من فتح هاتفها دون عناء، وفقًا لما جاء على موقع “ذا ڤيرج التقني”.

وأوضح المصدر أن الطفل تمكن من أول محاولة أن يفتح هاتف والدته، دون تكرار المحاولة ما أثار دهشة والديه، وجعلهما يتواصلان مع موقع “Wired التقني”، وأرسلا لهما فيديو مصورًا يوضح الأمر.

ووفقًا للمصدر، فإن الأم قامت بإعادة تسجيل بصمة وجهها مرة أخرى في ظروف إضاءة مختلفة، وهذه المرة لم يتمكن الطفل من فتح هاتفها ببصمة وجهه، ولكن عندما كررت الأمر للمرة الثالثة، نجح الولد ثانية في فتح هاتف والدته.

وكانت أبل قد حذرت من أن التوائم والأطفال أقل من 13 عامًا، عليهم تجنب استخدام ميزة “Face ID” مع هواتف أيفون X، وأن ميزتها لديها معدل دقة 1 في المليون من حيث أن يتمكن شخص ما من فتح هاتف شخص آخر بالتحايل على بصمة وجهه.