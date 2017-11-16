غوغل تطور من تصميم خرائطها وتضيف مزايا جديدة (صور)

أطلقت شركة “غوغل” العديد من المزايا الجديدة، وغيرت شكل تصميم خدمة خرائطها “google maps” حيث جعلت ألوان نقاط الاهتمامات من أعمال مختلفة بألوان متنوعة وبارزة ليسهل تمييزها، وفقا لما نشرته الشركة عبر مدونتها الرسمية.

ويتيح التحديث الجديد باليتة ألوان مختلفة تعبر عن الأماكن المتنوعة على الخرائط، فمثلاً إن كنت تبحث عن مطاعم وكافيهات يمكنك البحث عن أقرب نقطة برتقالية، بينما محطات مترو الأنفاق والنقل بالأزرق السماوي، أما الأزرق الكحلي فمن نصيب نقاط التسوق والمحال التجارية وهكذا.

وأشارت الشركة إلى أن ذلك سيؤدي إلى تغيير شكل وطريقة عرض النقاط المهمة على الطريق بحسب الوضع، الذي يتصفح فيه المستخدم الخريطة، فإذا كان يرغب في التنقل بالمواصلات ستظهر له جميع النقاط الزرقاء الخاصة بالمواصلات، بينما إذا كان يقود سيارته فستظهر له مناطق الخدمات ومحطات الوقود وهكذا.

وأكدت الشركة أن التحديث الجديد سيظهر أمام المستخدمين، على مختلف خدمات غوغل من نظام تشغيلها للسيارات Andtoid Auto وبحث غوغل Google Search وكذلك تطبيق الخرائط للهواتف الذكية، وموقع الويب وغوغل إيرث خلال الفترة المقبلة تدريجيًا.