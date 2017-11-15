“غوغل” تطرد متصفح إنترنت مشهورًا من متجرها بسبب الإعلانات

طردت شركة “غوغل” متصفح الإنترنت “UC Browser” من متجرها للتطبيقات؛ بسبب إعلاناته المزعجة ،والمضللة؛ لتشجيع المستخدمين على تحميله، وفقًا لما نشره موقع “أندرويد سنترال التقني”.

ويبلغ عدد مستخدمي “يو سي براوزر” 420 مليون مستخدم، منهم 100 مليون يأتون مباشرة من الهند، والتي تعتبر من أكبر الدولة المستخدمة للمتصفح المملوك لشركة “Alibaba” العملاقة الصينية.

وعلى الرغم من أن إدارة المتصفح لم تطلق أي بيان رسمي توضح فيه سبب الطرد، إلا أن هناك فرضية تم طرحها على شبكة “ريديت الاجتماعية” تقول: إن السبب يرجع إلى أن شبكة خدمات الويب “UC Web”، ضخت كمًا كبيرًا من الإعلانات المزعجة، التي تدفع المستخدمين إلى تحميل تطبيق المتصفح ،عبر تحويلهم إلى صفحات تلك الإعلانات بشكل تلقائي؛ ما لفت انتباه غوغل، وجعلها تتخذ الإجراء الذي قامت به.

وأرسلت شبكة شركة تسويق “UC Union” إلى المواقع، التي تتعاون معها لتسويق خدماتها، تطلب منها ضرورة التوقف عن تشجيع المستخدمين على تحميل متصفح “يو سي براوزر” بطريقة مزعجة، إذا كانوا يفعلون ذلك، بجانب أنها حذرت تلك المواقع بأنها ستقوم بخصم عمولاتها، في حال تم استخدام أساليب تسويق مزعجة، وسيتم أيضًا فرض غرامات عليها.

وغرّد أحد الموظفين داخل “UC Browser” قائلًا: إنه استقبل رسالة بريد إلكتروني تفيد بأن التطبيق قد تم حذفه من متجر أندرويد ،لمدة 30 يومًا، كعقوبة استخدام إعلانات مزعجة ومضللة؛ لتدفع المستخدمين نحو تحميله بشكل أكبر.