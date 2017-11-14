هواتف آيفون 2019 ستزود بتقنية تصوير 3D بالليزر

كشف تقرير جديد نشرته وكالة بلومبرغ الإخبارية أن شركة أبل تعمل حاليًا على تطوير واختبار مستشعر تصوير يعتمد على الليزر في التقاط عمق الصورة من خلال التصوير بالكاميرا الخلفية، ما يعطي عمقًا لميدان التصوير، ويدعم تقنيات الواقع المعزز AR في الصور، وفقًا لما نشره موقع ذا فيرج التقني.

ويقوم نظام التصوير الجديد بتكوين صورة لعمق المشهد الذي أمام الكاميرا، من خلال إطلاق شعاع ليزر ومن ثم يتم التقاطه عندما يرتد، ويتم حساب الوقت المستهلك من جانب الشعاع ليعود إلى مستشعر الكاميرا مرة أخرى، وبالتالي سيتم تحديد عمق اللقطة بدقة، ذلك سيقدم بيانات مهمة للهاتف خاصة عند استخدام تطبيقات الواقع المعزز لإضافة عناصر افتراضية على المشهد الموجود على شاشة الهاتف وتم التقاطه من خلال الكاميرا الخلفية للموبايل.

وقدمت شركة أبل نظامًا لإضافة عمق للصورة من خلال كاميرات هواتفها الجديدة آيفون 8 و8 بلس وإكس بصحبة نظام تشغيلها الجديد iOS 11 حيث إن المطورين حاليًا يقومون بتطوير تطبيقات للواقع المعزز من خلال منصة أبل ARKit، كما أن الشركة قدمت ميزة مسح العناصر بشكل ثلاثي الأبعاد من خلال تكوين بصمة 3D للوجوه عبر ميزة Face ID بالكاميرا الأمامية لهاتفها آيفون اكس مع تقنيات متطورة لمسح وجه المستخدم مثل إطلاق 30 ألف نقطة ضوئية من خلال جزء يسمى Dot Projector، إلى جانب استخدام مستشعر للأشعة تحت الحمراء لتكون بصمة الوجه الملتقطة عالية الدقة وبملامح واضحة للوجه.

كما قدمت غوغل نفس الفكرة من خلال هاتفيها الجديدين بيكسل 2 وبيكسل 2 إكس إل من خلال تقنية Dual Pixels والتي ساعدت الشركة أن تقدم نفس التقنية دون الحاجة إلى استخدام كاميرا مزدوجة.

ويشير تقرير بلومبرج إلى أن أبل لم تحدد بعد متى سيتم إطلاق التقنية الجديدة على متن هواتف آيفون، ولكن فيما يخص العام المقبل فهو من الصعب أن تستقبل هواتف آيفون تلك التقنية لأنها لا تزال في طور التجربة، وبالتالي من الممكن أن نضع توقعا بأنها يمكن أم تأتي بداية من هواتف 2019.

وتعد التقنية الجديدة وسيلة مبتكرة من جانب أبل لتجعل هواتف آيفون تقدم تقنيات تصوير ثلاثية الأبعاد من خلال كاميرتيه الأمامية والخلفية بشكل أفضل، إلى جانب أن منصتها البرمجية لتطبيقات الواقع المعزز ARKit ستصبح أكثر فاعلية عندما يتم تطوير عتاد هواتف آيفون، وبذلك تسير الشركة في طريقي الهاردوير والسوفتوير بخطوات متوازية نحو الأمام.