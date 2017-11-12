خبراء يحذرون من خطر في بطاقات حسابات “أبل”.. فما هو؟

حذر خبراء تقنيون من مخاطر بطاقات “apple id” أو بطاقات “icloud”، التي تمكّن مستخدمها من إنشاء حسابات “أبل”، وهي البطاقات التي يتم بيعها في العديد من محلات الاتصالات، دون رقابة للتحقق من سلامتها.

وأكد خبراء الأمن والسلامة، أن حسابات “أبل الحقيقية لا يتطلب إنشاؤها أكثر من دقيقة، ولسهولتها بات عدد كبير من الشركات يمتهنون مهنة تدشين تلك الحسابات، للمستخدمين الذين لا يتمكنون من إيجاد الوقت أو المكان أو الخبرة لفتح تلك الحسابات”.

ويتركز التحذير في أن “أصحاب تلك الشركات قد يبيعون بطاقة الحساب الواحد لأكثر من 10 مستخدمين، وربما لأكثر من ذلك في بعض الأحيان من أجل تحقيق الربح، وتتجسد الكارثة هنا كما وصفها أحد الخبراء، عندما يستخدم هذا العدد الكبير نفس البطاقة بنفس الحساب”.

ويتطلب الحساب تسجيلًا بالبيانات الشخصية عبر شبكة أنظمة “أبل“، ثم تبدأ تلك الأنظمة برفع كافة بيانات وأرقام وصور ومقاطع كل مستخدم للحساب إلى سحابة “أبل”، وهو ما يجعل البيانات تلك متاحة لكل من دخل على الحساب المفعل ببيانات تلك البطاقات.

وشمل التحذير أيضًا “جهاز آيفون الخاص بكل مستخدم لتلك البطاقات، فقد يصبح عرضة للإيقاف أو المنع من قبل شركة أبل نتيجة استخدام الحسابات المزيفة التي ترصدها الشركة، بالتالي يمكنها العمل على حظر كافة الأجهزة المستخدمة لتلك الحسابات”.