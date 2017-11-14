ابتكار خدعة لتخطي خاصية التعرف على الوجه في “آيفون إكس” (صور )

يبدو أن “آيفون إكس” على وشك أن يفقد أكثر ميزاته شعبية، بعد أن ابتكر خبير سيبراني طريقة لتخطيها.

فقد ادعى باحثو الأمن السيبراني، أنهم خدعوا تقنية التعرف على الوجه في “آيفون إكس”، باستخدام قناع يكلف 114 جنيهًا إسترلينيًا فقط.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تشير النتائج إلى أن “تقنية التعرف على الوجه لم تتطور بعد بما فيه الكفاية، لضمان الأمن لأجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية”.

وابتكر خبراء مركز “Bkav” بالعاصمة الفيتنامية هانوي، وسيلة لاختراق الخاصية الأمنية بعد أسبوع واحد فقط من إطلاق “آيفون إكس” إلى الأسواق.

وتخطى الباحثون الخاصية بطباعة قناع مطابق في الأبعاد لوجه المستخدم، باستخدام تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد.

وقال نائب رئيس الأمن السيبراني في المركز نجو توان آن: “يتم صنع القناع من خلال الجمع بين الطباعة ثلاثية الأبعاد، والماكياج والصور ثنائية الأبعاد، لخداع الذكاء الاصطناعي للجهاز”.

واستخدم الباحثون الطباعة ثلاثية الأبعاد، لتشكيل الوجه والسيلكون لتشكيل الأنف والصور الفوتوغرافية لتمثيل العيون.

بالفعل نشر المركز مقطع فيديو يُظهر القناع وهو يفتح الجهاز في ثوان، لكنه لم يكشف طريقة صنعه أو عدد المحاولات الفاشلة في العملية.

ووفقًا للباحثين، استغرق إعداد القناع 6 أيام وكلف 114 جنيهًا إسترلينيًا، ما يشير إلى أن هذه التقنية يمكن تكرارها من قِبل “الهاكرز”.

وحذر الباحثون من استخدام هذه الحيلة لاستهداف الأثرياء، وقادة الشركات الكبرى والسياسيين والمسؤولين.

وقال الباحثون إنه “بعد ما يقرب من 10 أعوام من التطوير، لم تتطور تقنية التعرف على الوجه بما فيه الكفاية لضمان الأمن لأجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية”.