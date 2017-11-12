شاهد كيف تحدى التوأم العربي بصمة الوجه في “آيفون X” و”نوت 8″ (فيديو)

تحدى شابان عربيان “توأم” خدمة الحماية الأمنية التي تقدمها شركتا سامسونغ وأبل في هاتفيهما أيفون X ونوت 8 من خلال محاولتهما إثبات فشل تلك الميزة عن طريق اختراق أحد الأخوين لهاتف شقيقه “التوأم” وهو ما ينذر بخطورة اختراق الهواتف بمجرد وجود شبه بين أي شخصين.

وقام أحد الأخوين بتسجيل بصمة وجهه في كلا الجهازين ليحاول شقيقه بعد ذلك تسجيل الدخول عن طريق بصمة وجهه هو وليس بصمة وجه صاحب الهاتف الأصلي ليرى ما الذي يحدث حينها ليكتشف الاثنان المفاجأة التي صدمتها بالفعل.

ونجح الشقيق الثاني ببصمة وجهه غير المسجلة في الهاتف في اختراق هاتف شقيقه صاحب البصمة المسجلة وهو ما مثل صدمة لهما بسبب ضعف الحماية الأمنية للجهاز التي تفاخرت بها أبل كإحدى أهم وأحدث وسائل الحماية التي طورتها في جهازها الجديد.

وانتقل الأخوان بعد ذلك إلى الهاتف الآخر “نوت 8” وأعادا التجربة على أمل ألا ينجحا في اختراق الهاتف الآخر.

وقام مخترق آيفون X بتسجيل بصمة وجهه هذه المرة على جهاز سامسونغ وتبادل الأدوار مع شقيقه الآخر الذي نجح بدوره أيضًا في اختراق الهاتف الثاني كما حصل في الأول.

وقرر التوأم بعد إثبات فشل بصمة الوجه في كلا الهاتفين الانتقال إلى خدمة بصمة العين التي تقدمها سامسونغ مع أحدث هواتفها للتحقق من مدى كفاءتها هي أيضًا وهو ما ثبت بالفعل حيث أبدت بصمة العين كفاءة عالية في جانبين الأول أن صاحب البصمة فشل في فتح الهاتف بعد ارتدائه النظارة والثاني أن شقيقه فشل فش اختراق الهاتف مع وبدون النظارة وهو ما أكد قوة ميزة سامسونغ.