لماذا اشترى مبرمج صيني 25 جهاز “أيفون X”؟ (صور)

في واقعة فريدة من نوعها، اشترى شاب صيني ،يدعى تشن مينغ، 25 جهاز “أيفون X” الجديد ؛من أجل استخدامها في رسم شكل على هيئة قلب لطلب الزواج من صديقته.

ووفقًا لمجلة “أوديتي سنترال” الأمريكية ،انتظر تشن مينغ، الذي يعمل كمصمم لألعاب الفيديو بمدينة “شنغن” الصينية، طرح شركة “أبل” الأمريكية لأحدث إصدارتها من أجل شراء 25 جهازًا ؛لرسم قلب فوق مجموعة من الورود الحمراء يتوسطها خاتم الخطوبة.

واستعان تشينغ بمجوعة من أصدقائه ؛لاستدراج حبيبته إلى المكان ،الذي أعد فيه المفاجأة لها ؛لكي لا تشك في الأمر.

وعند وصول صديقته لي، إلى مكان المفاجأة شاهدت الطريقة العاطفية المبتكرة ،التي أعدها لها مينغ، والذي جلس على ركبته لطلب الزواج منها، حينها لم تتردد في الموافقة على الزواج منه.

انتظر مينغ الإصدار الأحدث لشركة “أبل” ؛لكي يعد لها هذه المفاجأة، ويرجع السبب في ذلك إلى أن مينغ وصديقته من عشاق ألعاب الفيديو، والتي كانت السبب الرئيس في الجمع بينهما ،بعد أن أشتركا في تطوير لعبة قبل ما يقرب من عامين.

ويرجع السبب وراء شراء تشن مينغ لـ25 جهازًا ،إلى أن هذا الرقم يشير إلى سنوات عمر لي.

وبعد قبول لي عرض الزواج ،قرر كل من تشن وخطيبته أن هذا العدد من الأجهزة يعد رقمًا مبالغًا فيه للغاية لكي يستخدمها شخص واحد، لذلك قررا تقديم هذه الأجهزة كهدية لأصدقائهما ،الذين ساعدوا تشن في إعداد هذه المفاجأة الرومانسية.

ويبلغ سعر الجهاز الواحد من الإصدار الجديد لـ”أيفون” 8.388 يوان صيني وهو ما يعني وصول قيمة المفاجأة التي أعدها تشن لصديقته إلى 210 آلاف يوان صيني ،أي ما يعادل 31.5 ألف دولار أمريكي.

ويعد هذا المبلغ ضخمًا للغاية في الصين، حيث يمكن استخدامه في شراء سيارة أو دفعه كمقدم لشقة فاخرة في الصين.

وفي حادثة مشابهة منذ ما يقرب من 3 سنوات، أنفق رجل صيني ما يقرب من مائة ألف دولار أمريكي ؛لشراء مجموعة من أجهزة هواتف “أيفون 6″، لإعداد مفاجأة لصديقته للزواج منها، ولكن الفتاة رفضت العرض المقدم من صديقها، واشترطت عليه جلب ألماس بدلًا من أجهزة “أيفون 6”.